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Навального обследовал невролог

По словам адвокатов, у него сильно болит спина и одна нога почти не действует

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Политика Алексея Навального в покровской колонии обследовали, но диагноз еще не назван и лечение ему не назначено, сообщили его адвокаты. 25 марта им удалось его посетить. Ранее стало известно, что он начал жаловаться на здоровье.

"В прошлую пятницу его осматривал тюремный невролог, диагноз и результаты обследования до сих пор неизвестны", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев.

Его подзащитный получает обезболивающее. Он отметил, что состояние Навального осложняется тем, что "восемь раз за ночь его будят для "профилактического учета".

Адвокат Ольга Михайлова сообщила телеканалу "Дождь", что в среду "его (Навального - ИФ) увезли в некую, как он говорит, гражданскую больницу и там ему провели МРТ-обследование". "Диагноз не поставили, то есть ему не сообщили о диагнозе, не сообщили и какое лечение необходимо применять к нему", - пояснила адвокат.

По мнению адвоката, состояние Навального "крайне неблагополучное": "Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (...) одна нога у него практически не действует".

Соратники Навального опубликовали его заявление на имя начальника колонии, директора ФСИН и генерального прокурора, в котором он просит обеспечить доступ к нему указанного им врача и получение необходимого лечения.

В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что "по результатам обследования, его (Навального - ИФ) состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Алексей Навальный ФСИН Вадим Кобзев Ольга Михайлова Владимирская область Покров ИК-2

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