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Тюремные медики сочли состояние Навального удовлетворительным

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Тюремные медики оценивают состояние здоровья осужденного оппозиционера Алексея Навального как удовлетворительное, сообщили в пресс-бюро управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Владимирской области.

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медобследования, в том числе обследовался и осужденный Навальный. По результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сказали в пресс-бюро в четверг журналистам.

Накануне защита Навального заявила, что его самочувствие в колонии сильно ухудшилось, с конца прошлой недели он испытывает сильные боли в спине и не может наступать на ногу. Адвокат отметил, что оппозиционеру дали обезболивающее.

2 февраля суд по ходатайству московского управления ФСИН заменил Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на 3,5 года колонии общего режима. В середине марта стало известно, что оппозиционер доставлен в колонию в городе Покров (Владимирская областЬ) для отбытия этого наказания.

Алексей Навальный ФСИН

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