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Британский посол рассчитывает приехать на ПМЭФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в МосквеДебора Броннерт планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она сказала это в интервью "Интерфаксу".

"Очевидно, что еще не наступило время, когда можно будет четко понять, что будет представлять из себя ситуация с пандемией в начале июня", - отметила дипломат.

О возможности участия в форуме других представителей Великобритании, в том числе бизнесменов, она ничего сказать не может.

"В этом году многие люди продолжат вести себя осторожно в отношении поездок. Мы будет наблюдать за развитием ситуации", - добавила Броннерт.

ПМЭФ должен пройти со 2 по 5 июня в Петербурге. В 2020 году форум отменили из-за пандемии коронавируса.

ПМЭФ Великобритания Петербург Москва Дебора Броннерт

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