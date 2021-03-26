Leroy Merlin решил открывать в России по пять-восемь магазинов в год

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в России DIY-ритейлер Leroy Merlin планирует открывать по пять-восемь магазинов в год. Об этом сообщила замгендиректора компании в России Марина Фытова.

По ее словам, сеть намерена открывать гипермаркетов, в первую очередь в городах с населением более 1 млн человек, но также и в городах с населением от полумиллиона человек "и даже меньше".

"Конечно, мы уже не будем открывать по 18-20 магазинов, как раньше, но продолжим развивать нашу сеть. Я думаю, что в среднем это будет пять-восемь магазинов в год", - сказала она "Интерфаксу".

По словам Фытовой, теперь компания прорабатывает новые форматы магазинов, более адаптированные под электронную коммерцию и работу с профессиональными клиентами.

"Пандемия показала, что в магазинах нужна инфраструктура для обработки большего количества онлайн-заказов, их хранения и подготовки к выдаче, поэтому эта работа продолжается. Сейчас мы хотим ее ускорить, чтобы найти идеальный формат для ритейла будущего", - сказала она.

Также, по ее словам, компания рассчитывает на рост онлайн-продаж до 10% в товарообороте в краткосрочной перспективе и на продолжение их роста в дальнейшем.

Доля онлайн-продаж по итогам 2020 года превысила 8% в структуре товарооборота ритейлера.

В 2019 году Leroy Merlin открыл в России 13 магазинов. В 2020 году было открыто шесть магазинов вместо планировавшихся 11: почти все открытия, запланированные на конец 2020 года, были перенесены на первую половину 2021 года.

Leroy Merlin специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. В России, где Leroy Merlin работает с 2004 года, сеть объединяет 109 гипермаркетов в 57 городах. Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 11% по сравнению с 2019 годом, до 417,7 млрд рублей с НДС.