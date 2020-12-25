Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Рост российского ритейла, длившийся три года подряд с кризиса 2015-2016 годов, закончился, натолкнувшись на пандемию COVID-19, эффект которой был усугублен падающими доходами населения. Крупнейшим игрокам в кризис легче, а на рынке ритейла давно сложился тандем в составе X5 Retail Group и "Магнита", конкурировать с которым остальным трудно.

К очевидным преимуществам в виде масштаба бизнеса, закупочной силы и обширной географии кризис добавил им неочевидных "бонусов": закрытие ресторанов, запрет выездного туризма и "коронавирусные" выплаты населению от государства. И хотя главный лоббист отрасли подчеркивает, что выигравших в нынешней ситуации нет, Х5 и "Магнит", похоже, все-таки получили от пандемии больше плюсов, чем минусов.

"Есть такой миф, что продуктовый ритейл оказался в выигрыше от этого периода ажиотажного спроса. Это совсем не так. Мы не бенефициары карантина. Ажиотажный спрос потребовал мобилизации всех финансовых и нефинансовых ресурсов торговых сетей, чтобы соответствовать запросам покупателей и исключить даже малейшую возможность дефицита", - говорил в июньском интервью "Интерфаксу" председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков (Ассоциация компаний розничной торговли объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5, "Магнит", "Ленту" и др.).

По оценке АКОРТ, ежемесячные расходы предприятий розничной торговли продуктами питания (включая компании ассоциации) в апреле-июне выросли на 65 млрд рублей. Сюда вошли затраты на обеспечение безопасности сотрудников и покупателей (в том числе закупку масок и перчаток), поддержание ассортимента и сдерживание роста цен.

Связанные с пандемией расходы "Магнита" за девять месяцев составили 3 млрд рублей. Х5 в конце октября оценивала эти расходы в 4 млрд рублей.

"При этом, как вы видите из результатов, общий эффект COVID на результаты этого года - положительный, несмотря на те расходы, которые мы понесли", - говорила финдиректор Х5 Светлана Демяшкевич на "Дне инвестора" ритейлера.

Покупатели там, где гречка

Всплеск спроса в магазинах Х5 ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") стал заметен с начала марта, а пик пришелся на 15-17 числа, говорил глава компании Игорь Шехтерман. Популярностью пользовались продукты с длительными сроками хранения, такие как консервы и крупы - и, в частности, гречка. Их продажи превысили обычные уровни в 15-38 раз.

Гречка - символ тревожности российских потребителей, спрос на нее чутко реагирует на опасения неурожая, роста цен и дефицита - и часто иррационален. В марте только в магазинах "Магнита" было продано более 8 тыс. тонн этой крупы (за весь 2019 год в России произведено 458 тыс. тонн гречки), затем спрос на нее стабилизировался и пошел на спад, а в итоге продажи гречневой крупы даже сократились (на 14%).

"Магнит" сообщал о скачке продаж более чем на 70% в пиковый день спроса - 17 марта. Это был абсолютный максимум, который превзошел даже результат 30 декабря, говорила директор по цепочкам поставок компании Марья Дей.

Лидеры оказались в более выигрышном положении в ситуации пандемии, потому что могли обеспечить наличие товаров на полках и низкие цены, считает гендиректор InfoLine Иван Федяков.

"Именно у этих ритейлеров длинные контракты с поставщиками по весьма выгодным с экономической точки зрения условиям и с очень жесткими требованиями к срокам и объемам поставок. Все это дало очень серьезное преимущество крупным федеральным игрокам - не только Х5 и "Магниту", но и "Ленте", "Дикси", "Ашану", Metro. Дело в том, что в этих магазинах не наблюдалось провала по ассортименту даже в период самого ажиотажного спроса: в их магазины товар шел в приоритетном порядке, так как в договорах обычно предусмотрены штрафные санкции к поставщикам за недопоставки. Второе - в их магазинах были самые доступные цены, и это оказалось очень важно в условиях, когда снижаются реальные доходы населения. Ну и третье: в их магазинах всегда есть продукты, знакомые покупателю", - отметил эксперт. В критической ситуации покупатели не готовы к экспериментам. В 2020 году неожиданно даже для многих производителей некоторые товары, которые уже давно существуют на рынке, "выстрелили", то есть их объем продаж существенно увеличился. Люди стали реже ходить в магазины, меньше времени проводить перед полками и покупали хорошо известные им товары - все они были в крупных сетях, пояснил он.

Покупатели стали больше ценить возможность совершать покупки в одном месте, чтобы снизить число социальных контактов. Для них стал более важен ассортимент и наличие товаров на полках - у крупных ритейлеров с этим дела обстояли и обстоят лучше, считает старший аналитик Raiffeisenbank Егор Макеев.

В результате в марте на фоне ажиотажного спроса крупнейшие ритейлеры продемонстрировали аномальный рост - от таких величин рынок успел отвыкнуть за последние пару лет. Розничная выручка Х5 увеличилась на 20%, "Магнита" - на 21%. По итогам I квартала розничная выручка Х5 прибавила 15,9% (до 468,5 млрд рублей), ускорив темп роста по сравнению с динамикой предыдущего квартала и I квартала 2019 года (11% и 15,3% соответственно). Розничные продажи "Магнита" в январе-марте выросли на 17,6% (до 364,8 млрд рублей) после 9,2% в IV квартале и 8,9% в I квартале прошлого года.

Покупатель двигается мелкими перебежками

Наибольший рост сопоставимых продаж (LfL) продемонстрировали магазины "у дома" - в первую очередь, за счет притока покупателей. LfL-выручка сети магазинов "у дома" "Пятерочка", которая принадлежит Х5, в I квартале увеличилась на 6,1% (сопоставимые продажи магазинов Х5 с учетом других форматов - на 5,7%). Магазины "у дома" "Магнита" нарастили LfL-продажи на 8,4% (в целом сопоставимые продажи ритейлера выросли на 7,8%).

Во II квартале на показателях крупных форматов - супермаркетов и гипермаркетов - сказался локдаун. Хотя большие продовольственные магазины продолжали работать, потребители стремились совершать покупки в магазинах поближе (то есть в тех самых "Пятерочках" и "Магнитах" "у дома"). Например, трафик в сопоставимых супермаркетах "Перекресток" во II квартале обвалился на 32,6% (хотя средний чек вырос на 44,9%) и так и не восстановился в III квартале (-10,8%).

Магазины "у дома" выиграли от текущего кризиса, считает Макеев из Raiffeisenbank. Крупнейшими игроками в этом сегменте как раз являются Х5 и "Магнит": на конец сентября сеть "Пятерочка" объединяла 16 тыс. 385 торговых точек, сеть "Магнитов" "у дома" - 14 тыс. 699.

"В условиях пандемии возможность совершать покупки максимально быстро и близко к дому стала важнее. Такую возможность предоставляли покупателям магазины небольших форматов, в первую очередь, магазины "у дома". Из-за этого большинство гипермаркетов и супермаркетов проиграли. Кроме того, торговые центры значительно потеряли в трафике, и продуктовые магазины, которые там расположены, также столкнулись с оттоком покупателей. А в торговых центрах, как правило, работают большие магазины - гипермаркеты или супермаркеты большой площади", - отметил аналитик.

Как сообщили в АКОРТ, доля супермаркетов на российском рынке ритейла по итогам января-ноября снизилась на 0,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным показателем за 2019 год, до 11,7%, доля гипермаркетов - на 1,6 п.п., до 20,2%. В то же время доля магазинов "у дома" выросла - на 0,5 п.п., до 11,5%.

Ритейлеры, работающие в формате "у дома", также наиболее устойчивы к макроэкономическим рискам в текущей ситуации, учитывая, что снижение покупательной способности населения может стимулировать переток трафика из сетей более высоких ценовых форматов, указывали аналитики "Уралсиба".

Еще одним форматом, который выиграл конкуренцию во время пандемии, оказались дискаунтеры, но этот сегмент на российском рынке пока незначителен, отметил Макеев.

В перспективы этого формата верят оба лидера российского ритейла: в 2020 году они открыли первые "жесткие" дискаунтеры ("Магнит" - под вывеской "Моя цена", Х5 - под вывеской "Чижик"). Население в России не богатеет - так в Х5 объясняли одну из причин, почему компания решила открывать дискаунтеры. "Ситуация (с доходами потребителей - ИФ) в стране будет ухудшаться, поэтому мы верим в этот сегмент", - говорил в интервью Financial Times глава Х5 Шехтерман. Цены в "Чижиках" будут ниже, чем в "Пятерочках" и других магазинах "у дома", обещал ритейлер. Добиться этого он рассчитывает за счет снижения операционных затрат и развития собственных торговых марок, доля которых в дискаунтерах составит 60% против 25-28% в магазинах "у дома".

В "Магните" желание развивать дискаунтеры объясняли меняющимся менталитетом российского потребителя. "Я думаю, мы ошибаемся, считая, что дискаунтеры в Европе - это магазины для бедных. Это бизнес, который работает с широкими слоями населения, то есть с людьми и с низкими доходами, и с высокими. В этих магазинах людей интересуют не все возможные услуги вокруг товаров, а качество и цена продуктов. Дело в менталитете", - отмечал президент, гендиректор "Магнита" Ян Дюннинг в колонке для Forbes.

Учитывая существующую базу магазинов Х5 и "Магнита", вряд ли дискаунтеры в ближайший год смогут кардинально изменить их бизнес, но было бы логично, если бы компании пересмотрели планы в сторону увеличения числа открытий, считает Макеев. "Это перспективный формат для российского рынка. Думаю, Х5 и "Магнит" могут и будут открывать гораздо больше, когда найдут правильное предложение для покупателей, которое пользуется спросом", - сказал аналитик.

Время рекордов

После того как ажиотажный мартовский спрос схлынул, рост выручки Х5 и "Магнита" замедлился (во II квартале - до 13,2% и 13,9% соответственно), зато прибыль значительно выросла, несмотря на допрасходы, связанные с пандемией. Чистая прибыль "Магнита" в апреле-июне увеличилась вдвое (до 12,8 млрд руб.), Х5 - на 20,5% (до 16,3 млрд руб.), а рентабельность EBITDA обеих компаний оказалась рекордной за последние 3 года (7,9% у "Магнита" и 8,4% у Х5).

Поддержку показателям ритейлеров оказало ограничение работы ресторанов и баров (Х5, например, давно объявила, что конкурирует не только с магазинами, но и с сегментом общепита - а он в условиях пандемии нормально функционировать не мог) и снижение ценового давления на маржу: промо-акции в опустевших магазинах стали менее актуальны. Еще одним подарком для сетей стало закрытие границ и падение выездного туризма: потребители потратили больше внутри страны.

По мере снятия ограничений с июня поведение покупателей начало нормализовываться, трафик в магазинах - восстанавливаться (но динамика все еще оставалась отрицательной). Х5 в июле-сентябре ускорила рост розничной выручки до 15,4% (он оказался близок к результату аномального I квартала - 15,9%). Динамика сопоставимых продаж ритейлера (6,9%) оказалась самой высокой за последние три года, а рост розничной выручки "Пятерочки" (18,4%) - рекордным за два года.

"Магнит" замедлил рост розничной выручки до 11,4%, но компания довольна результатами III квартала, которые превзошли ее ожидания, говорил глава ритейлера Дюннинг. Несмотря на снижение прямого положительного влияния пандемии на выручку при сохранении расходов, связанных с COVID-19, продажи оставались стабильными, а рентабельность продолжила набирать обороты, отмечал он.

"Двузначный рост выручки был в основном обусловлен увеличением продаж в сопоставимых магазинах и в меньшей степени - приростом торговой площади. Но это наш осознанный выбор на этот год - нам важно "перезапустить" продажи в действующих магазинах, прежде чем пойти в экспансию. И в целом нам это удалось, поэтому в следующем году мы будем открывать больше", - говорил Дюннинг в интервью "Интерфаксу" в октябре. Приоритетом компании в последние годы был "разворот бизнеса" - его возвращение к высокому, стабильному и прибыльному росту. Благодаря изменению в тенденциях потребительского спроса и смещению предпочтений покупателей в пользу формата магазинов "у дома" "Магнит" в 2020 году может показать рост продаж на 13% на фоне увеличения их плотности на 5% после четырех лет снижения, прогнозировали аналитики "ВТБ Капитала".

Еще до пандемии "Магнит" собирался открыть всего 250 магазинов "у дома" в 2020 году (net, то есть с учетом закрытий), а COVID-19 внес свои коррективы в планы ритейлеров, вынудив их отложить ввод части объектов. "Магнит" собирался ускорить экспансию уже в IV квартале, а прогноз на 2021 год озвучить в феврале. Расширение сети возобновится в 2021 году, вследствие чего общая торговая площадь ритейлера за год увеличится на 7%, ожидают аналитики "ВТБ Капитала" (за девять месяцев 2020 года рост составил всего 3,2%).

Х5 планирует в следующем году открыть около 1,5 тыс. новых "Пятерочек" и "Перекрестков" (gross, то есть без учета закрытий неэффективных магазинов). К 2023 году ритейлер хочет увеличить сеть до 20 тыс. магазинов (по итогам девяти месяцев их было 17,35 тыс.). По оценке аналитиков Альфа-банка, это предполагает открытие примерно 1,4-1,6 тыс. новых магазинов в год на валовой основе.

Разделить успех с акционерами

На фоне сильных финансовых результатов в 2020 году (чистая прибыль Х5 за девять месяцев выросла почти в 1,5 раза, до 36,4 млрд рублей, "Магнита" - более чем в два раза, до 26,7 млрд рублей) ритейлеры решили увеличить выплаты своим акционерам.

Финдиректор Х5 Демяшкевич еще в июне говорила "Интерфаксу", что компания может скорректировать дивидендную политику и видит возможность роста выплат за 2020 год в 1,5 раза по сравнению с дивидендами за 2019 год (30 млрд руб.). В итоге Х5 может выплатить даже больше. В ноябре набсовет компании утвердил первые в ее истории промежуточные дивиденды - 20 млрд руб. или 73,6 руб. на GDR. Всего за 2020 год ритейлер может заплатить до 50 млрд руб. - в зависимости от финрезультатов IV квартала. При этом стратегия Х5 до 2023 года предусматривает ежегодный рост дивидендов в абсолютном выражении.

Набсовет также утвердил корректировку дивполитики: теперь выплаты будут производиться дважды в год, а не один раз, новой базой расчета станет денежный поток, а не чистая прибыль (ранее норма выплат составляла минимум 25% чистой прибыли, но Х5 всегда платила больше). Коэффициент чистый долг/EBITDA ниже 2,0х остался пороговым значением для выплаты дивидендов. Новая политика лучше отражает результаты бизнеса, ожидания компании в отношении будущего роста и денежных потоков, а также запланированные инвестиции, при этом уравновешивая эти факторы с долговой нагрузкой, объяснял CEO Х5 Шехтерман.

"Магнит" выплатит 25 млрд руб. (245,3 руб. на акцию) по итогам девяти месяцев - это в 1,7 раза больше, чем за девять месяцев 2019 года (15 млрд руб. или 147,2 руб. на акцию). Как и Х5, "Магнит" видит потенциал для роста выплат в следующем году. "Финансовая позиция компании к концу (2020) года будет очень сильна за счет увеличения операционного денежного потока, улучшения ситуации с рабочим капиталом, снижения CAPEX и долговой нагрузки. Поэтому мы определенно видим потенциал для увеличения дивидендных выплат, но решение об этом будет принимать совет директоров", - говорил Дюннинг в октябре.

Аналитики Sova Capital ожидали от "Магнита" щедрых дивидендов, но объявленная сумма по итогам девяти месяцев превзошла эти оценки. При этом финальные дивиденды "Магнита" как правило выше промежуточных (например, 157 руб. за IV квартал и 147,2 руб. - за девять месяцев 2019 года), указывали аналитики. "Один их главных факторов привлекательности "Магнита" - дивидендные выплаты, обеспечивающие самую высокую в секторе доходность 10% по локальным акциям на горизонте 12 месяцев. Как мы полагаем, выплаты будут устойчивыми и не приведут к росту долговой нагрузки по коэффициенту чистый долг/EBITDA выше 2x", - отмечали аналитики "ВТБ Капитала".

"Магнит" называл комфортным уровень долга (net debt/EBITDA) в 1,5х и допускал снижение долговой нагрузки ниже этого показателя. Х5 при пороговом уровне чистого долга в две EBITDA рассчитывала сохранить коэффициент задолженности в пределах 1,5-1,8х в долгосрочной перспективе.

Чем мы хуже?

Кроме роста FCF и дивидендов, а также расширения формата дискаунтеров, драйвером роста акций Х5 и "Магнита" в ближайшие годы может стать развитие e-commerce, считает Макеев из Raiffeisenbank. "В продовольственном ритейле это пока еще небольшой сегмент, но быстро растущий. Крупные игроки в целом более продвинуты в онлайн-предложениях и могут лучше удовлетворить спрос на онлайн-заказы", - отметил он.

"Магнит" начал развивать онлайн намного позже конкурента, но первыми результатами проектов доволен. Чтобы быстро выйти в сегмент e-commerce, ритейлер сделал ставку на работу с партнерами. Во второй половине года "Магнит" запустил доставку из своих магазинов вместе с Delivery Club и "Яндекс.Едой", а также собственные проекты (например, доставку из аптек). Несмотря на небольшой срок их работы, компания уже выполняет около 7 тыс. заказов в день, при этом число заказов активно растет - в среднем на 25% каждую неделю, сообщал "Магнит" в декабре. Экстраполированная годовая выручка онлайн-сегмента оценивается в 2,2 млрд рублей (исходя из оборота за неделю 7-13 декабря). В течение 2021 года компания планирует подключить к доставке не менее 1,5 тыс. магазинов (к концу 2020 года их было более 900).

Аналитики Sberbank CIB назвали рост онлайн-проектов "Магнита" впечатляющим. "Эти результаты подтверждают огромный спрос на данный вид услуг", - отмечали они. Однако запуск собственной службы доставки (что "Магнит" планирует реализовать в продовольственном сегменте) потребует больше времени и инвестиций.

С учетом того, что "Магнит" несколько отстал от Х5, развитие онлайн-проектов будет хорошим драйвером его роста, полагает Макеев. В случае с Х5 драйвером может стать выделение бизнесов e-commerce с их последующим IPO или private placement, считает аналитик.

О том, что Х5 рассматривает публичное и частное размещение своих цифровых бизнесов (маркетплейса "Перекресток впрок", агрегатора экспресс-доставки "Около", логистического сервиса для электронной коммерции 5Post), компания объявила в ноябре - на фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon. Оно прошло на NASDAQ и Московской бирже. Компания разместила ADS по $30 за бумагу - выше изначального ценового диапазона ($22,5-27,5), что для российских сделок последних лет редкость. Базовый объем IPO составил $990 млн, с учетом опциона андеррайтерам и частного размещения в пользу основных акционеров Ozon привлек $1,2 млрд.

"Мы в целом, конечно, тоже, с одной стороны, удивлены, с другой стороны - впечатлены всеми этими оценками и реакцией (на IPO Ozon - ИФ) со стороны фондового рынка", - говорил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин. Ozon разместился по очень сильным мультипликаторам, хотя так и не смог выйти на прибыльный уровень, отметил он. "Перекресток впрок", по планам Х5, выйдет на положительный уровень EBITDA в 2021 году, а бизнес экспресс-доставки - в 2022-2023 году, хотя и сейчас он близок к безубыточности.

Оборот (gross merchandise value) цифровых бизнесов Х5 в 2021 году достигнет 60 млрд рублей, а GMV маркетплейса "Перекресток впрок" к 2023 году составит уже 100 млрд рублей, прогнозирует ритейлер, чья общая выручка почти перешагнула отметку в 1,5 трлн рублей.

Рынок оценивает Х5 по коэффициенту "стоимость предприятия/EBITDA", а EBITDA ее цифровых подразделений в следующем году будет близка к нулю, отмечали аналитики Sber CIB. "Получается, что, по мнению инвесторов, этот сегмент ничего не прибавляет к оценке компании. Если же цифровой бизнес будет оцениваться отдельно, по мультипликатору "стоимость предприятия/GMV (оборот)", это может обеспечить масштабный потенциал роста котировок", - считают они. Аналитики также указывали, что прогнозы базируются на стратегии выхода на положительную рентабельность, а если компания сфокусируется на росте, то ожидаемые показатели GMV могут быть выше.

Темой spin off с последующим IPO онлайн-бизнеса заинтересовался и "Детский мир", который также внимательно следил за размещением Ozon. "Тема, так сказать, в тренде сейчас находится. Мы это видим, мы это обсуждаем, пока нет конкретного плана действий, но, вполне возможно, к этой теме мы вернемся уже в следующем году", - говорил в декабре директор по стратегии и связям с инвесторами "Детского мира" Сергей Левицкий. Сам ритейлер в сентябре стал первой российской компанией со 100-процентным free float - после того как АФК "Система" и РКИФ продали остававшиеся у них доли в ходе SPO (однако вскоре у "Детского мира", похоже, появится новый крупный акционер: Altus Capital в рамках оферты со значительной премией к рынку собрала от акционеров заявки на выкуп 25% акций).

Привлечь инвесторов в сектор розничной торговли могут и абсолютно новые эмитенты. IPO - одна из стратегических опций для ритейлера Fix Price, говорил основатель сети Сергей Ломакин агентству Bloomberg в ноябре. По данным источников агентства, размещение может состояться в первой половине 2021 года в Лондоне и в Москве, компания может быть оценена в $6 млрд. Еще одна потенциальная публичная история - быстрорастущий ритейлер "Вкусвилл". И сама компания, и ее акционеры (основатель сети Андрей Кривенко и Baring Vostok) подтверждали, что IPO рассматривается, но не называли сроков и других параметров вероятной сделки.

Плюсов все-таки больше

Подтверждением привлекательности сектора были котировки его лидеров. Акции "Магнита" на Московской бирже за 11 месяцев подорожали на 44,5%, бумаги Х5 - на 29%.

"Ритейлеров, особенно крупнейших, безусловно, можно назвать бенефициарами коронакризиса. Они выиграли бюджеты покупателей не только у мелких сетей, но и у кафе и ресторанов. Они также смогли снизить операционные издержки за счет оптимизации расходов на аренду", - считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Еще одно важное преимущество крупных ритейлеров, помимо масштабов бизнеса и закупочной силы, - их технологичность, полагает гендиректор InfoLine Федяков. "Парадигма развития рынка уже около двух лет назад перешла в конкуренцию технологий. Технологии сегодня решают даже больше, чем финансовые возможности компаний. И речь не только об онлайн-продажах. Сами магазины стали гораздо более технологичными с точки зрения эксплуатации, появились кассы самообслуживания. Есть и другие изменения, которые для потребителей незаметны: это все, что касается бэк-офиса - автоматизации взаимоотношений с поставщиками, контроля наличия и оборота продуктов, логистики, документооборота и др. Ритейл всегда был технологичным бизнесом, но сейчас это стало особенно важно. Такого количества программистов, как у ритейл-компаний, нет ни в одной отрасли экономики. Эта "гонка вооружений" дала преимущества крупным ритейлерам, которые уже владеют современными технологиями и имеют ресурсы разрабатывать и экспериментировать с новыми. Ведь дело не только в деньгах - требуется время, перестройка процессов и адаптация персонала", - считает эксперт.

Х5 оценивала положительное влияние цифровой трансформации (включает управление ценообразованием, ассортиментом, прогнозирование спроса и др.) на EBITDA в 6,7 млрд руб. уже в 2020 году. По оценке "ВТБ Капитала", в 2021 году экономия благодаря цифровым преобразованиям должна добавить к EBITDA ритейлера 20 млрд руб.

В дополнение ко всему у крупного ритейла есть сильное лобби, отметил Федяков. "Все крупные ритейлеры попали в список системообразующих предприятий. Это помогло им в регионах открывать двери к губернаторам и решать вопросы напрямую, что недоступно для компаний "средней руки", даже для лидеров рынка в своих регионах", - сказал он.

"Есть и другие факторы, но как минимум эти три - выгодные условия от поставщиков, технологии и лоббистские возможности, - на мой взгляд, являются существенными преимуществами крупных ритейлеров, поэтому я соглашусь, что в период пандемии и турбулентности на рынке они не проиграли, а скорее выиграли. И это уже видно в финансовых показателях 2020 года - LfL-продажи подросли и прибыли не упали. Поэтому в целом можно сказать, что они бенефициары этой истории", - заявил Федяков.

Добровольные ограничения под дулом госрегулирования

"Выигравших в экономике нет", - категоричен глава АКОРТ. "Мы часто, к сожалению, отождествляем положительный финансовый результат с какими-то выгодами, которые сделаны за счет кого-то. Это принципиально неправильно и неверно. Бизнес не может работать в убыток, но никто от пандемии не выиграл - и по гуманитарным аспектам, и по экономическим", - говорил Беляков в декабре.

У ритейла есть важная социальная роль: обеспечивать продуктами население. Сотрудники магазинов работали на передовой и когда мер защиты еще не было, подчеркнул он.

Из-за этой социальной роли ритейлеры регулярно становятся объектами для нападок чиновников. И если к наличию товаров повода придраться не было - дефицита на волне ажиотажного спроса в марте не возникло, - нашелся повод придраться к ценам. Например, в апреле спикер Госдумы раскритиковал "Пятерочку", "Магнит" и "Ленту" за политику в области наценок: цена закупки огурцов одна, а цена реализации другая - намного выше, следовало из его слов. За аномально высокие цены на лимоны ритейлеров и поставщиков ругала Федеральная антимонопольная служба.

Рост цен на сахар и подсолнечное масло, наблюдавшийся в этом году, в декабре привлек внимание президента страны. И хотя рост цен Владимир Путин связал с экспортной конъюнктурой, а основной удар критики пришелся на правительство и профильных министров, ритейлерам и поставщикам пришлось добровольно подписывать соглашения о фиксированных ценах. Цены на сахар в них закреплены на уровне 36 руб. за килограмм в опте и 46 руб. в рознице, на подсолнечное масло - 95 руб. и 110 руб. за литр соответственно. Соглашения будут действовать до конца I квартала 2021 года.

"И мы, и поставщики нацелены на то, чтобы максимально сдержать рост цен. В текущих условиях и с учетом всей сложности эпидемиологической и экономической ситуации мы понимаем, что фиксация цен на ряд социально-значимых товаров была необходимой в моменте, - сказал глава АКОРТ Беляков. - Но к вопросу расширения подобных мер или их длительного применения нужно подходить очень осторожно. Об этом говорят и первые лица государства. Нужно четко понимать, есть ли критический риск резкого роста цен на те или иные продукты".

В долгосрочной перспективе целесообразнее ориентироваться на рыночные механизмы, чтобы, в том числе, повысить инвестиционную привлекательность отрасли, считает он.

По словам главы ассоциации, многие добросовестные поставщики были вынуждены поднимать цены по объективным причинам: из-за роста транспортных расходов, неурожая, подорожания сырья. "Растущие расходы поставщиков выталкивают цены вверх, а падающие доходы потребителей, наоборот, давят вниз. Это создает большой разрыв, который очень опасен для экономики. Потребитель не в состоянии приобретать товары, и производство останавливается. Поэтому вместе с политикой по сдерживанию роста цен крайне важно продолжать и бороться с бедностью", - подчеркнул Беляков. Еще одним негативным фактором, влияющим на цены, является невысокая конкуренция среди производителей и высокая зависимость от трейдеров-посредников, добавил он.

Сейчас проблем с запасами в продовольственных сетях нет, но риски всегда остаются, предупреждает Беляков. "Накопленные трейдерами запасы продукции могут оставаться на складах в ожидании подходящей конъюнктуры. А трейдеры не являются субъектами соглашения о предельном уровне цен, они могут заявлять цены выше тех, которые рекомендованы правительством. Это осложняет ситуацию, особенно в контексте того, что на данный момент и поставщики, и торговые сети, для которых трейдеры - промежуточное звено, за счет собственных ресурсов сдерживают цены и оказывают поддержку потребителям", - заявил он.

По мнению аналитиков, механизм регулирования цен в текущей конфигурации пока не несет больших рисков для рентабельности ритейлеров.

"На мой взгляд, для продовольственного ритейла это все-таки небольшой риск на данном этапе, по крайней мере, если госрегулирование цен ограничится сахаром и подсолнечным маслом. В среднем в ассортименте магазина "у дома" - несколько тысяч видов товаров, поэтому не думаю, что заморозка цен на сахар и масло окажет большое влияние на показатели ритейлеров", - отметил Макеев из Raiffeisenbank.

У чиновников есть не очень позитивный опыт регулирования цен на продовольственные товары в 2010 году, когда после непродолжительной стабилизации вследствие введенных ограничений цены на продукты питания показали еще более высокие темпы роста, напоминает Ибрагимов из Газпромбанка.

Заморозку цен на определенные товары уже проходили в аптеках: есть список лекарств с фиксированной ценой - на все остальные лекарства производитель и аптеки повышают ценник, отметил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики Российского экономического университета им.Плеханова Дмитрий Завьялов.

"Самый лучший механизм регулирования цен - это конкуренция. Если на рынке много игроков, есть нормальный баланс спроса и предложения, ценообразование будет отражать реальную ситуацию, а маржинальность ритейла и так не слишком высока", - добавил он.