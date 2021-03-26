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Ройзмана оштрафовали за участие в еще одной несогласованной акции

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Октябрьский суд Екатеринбурга в пятницу привлек бывшего мэра Евгения Ройзмана к административной ответственности за участие еще в одной несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального - состоявшейся 31 января.

"Признать виновным и подвергнуть наказанию в виде штрафа в 20 тыс. рублей" , - сказала судья.

Ранее этот же суд оштрафовал Ройзмана на ту же сумму за участие в другой акции в поддержку Навального - прошедшей 23 января. Бывший мэр обо раза не признал вину.

Дела были возбуждены по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия).

О намерении привлечь Ройзмана к административной ответственности полицейские сообщили ему в марте, когда он прилетел в Екатеринбург из Москвы. В Москве он участвовал в съезде муниципальных депутатов, все участники которого были задержаны 13 марта. На него, как и на других, составили административный протокол.

Московский суд рассмотрит административное дело Ройзмана 8 апреля. Ему вменяют участие в деятельности организации, которая признана в России нежелательной, хотя в пресс-релизе столичного ГУ МВД говорилось, что участники съезда нарушили санитарные ограничения в условиях пандемии.

Екатеринбург Евгений Ройзман

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