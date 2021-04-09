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"Московское дело" Евгения Ройзмана рассмотрит суд в Екатеринбурге

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Мировой суд в Москве передал в суд Екатеринбурга административное дело бывшего мэра уральской столицы Евгения Ройзмана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Измайловского суда. Речь идет о протоколе, который на политика составили в связи с участием в съезде муниципальных депутатов в Москве.

Мировой судья в Москве решил передать дело мировому судье судебного участка N8 Верх-Исетского суда Екатеринбурга, сказал сотрудник пресс-службы. На заседание, на котором было принято это решение, участники процесса не пришли.

13 марта в московской гостинице "Измайлово Дельта" должен был пройти съезд муниципальных депутатов, организованный проектом "Объединенные демократы". Туда пришла полиция и задержала около 200 человек. Тогда в ГУ МВД Москвы объяснили, что в гостинице провести публичное мероприятие с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований и у большинства собравшихся не было масок и перчаток.

"Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ", - говорилось в пресс-релизе управления.

Задержанных доставили в отделы полиции, а затем отпустили, составив административные протоколы, в том числе по статье 20.33 КоАП (осуществление деятельности на территории России иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности). Такой же протокол составили и на Ройзмана. Предполагалось, что суд в Москве рассмотрит его дело 8 апреля.

Евгений Ройзман МВД Москва Измайловский суд Екатеринбург

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