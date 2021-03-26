Суд в Екатеринбурге оштрафовал Ройзмана за акцию 23 января

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Октябрьский суд оштрафовал бывшего мэра города Евгения Ройзмана на 20 тысяч рублей за участие 23 января в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального.

В Екатеринбурге такие акции прошли 23 и 31 января.

Представитель бывшего мэра Юлия Федотова заявила, что решение суда будет обжаловано, "вплоть до ЕСПЧ".

Ранее Ройзман говорил, что вины не признает.

"Конечно, я вину не признаю. Я был на улице, я находился там. (...) Я там находился сознательно. И, единственное, что мне могло помешать туда прийти, это если бы я находился под домашним арестом. Но я - свободный человек...", - сказал он в суде.

О намерении привлечь Ройзмана к административной ответственности полицейские ему сообщили в марте, когда он прилетел в Екатеринбург из Москвы. В Москве он участвовал в съезде муниципальных депутатов, все участники которого были задержаны 13 марта. На него, как и на других, составили административный протокол.

16 марта бывший мэр вернулся в Екатеринбург, и прямо в аэропорту "Кольцово" к нему подошли полицейские и ознакомили с составленными на него протоколами об участии в акциях за Навального. В суд дела поступили 17 марта. Второй протокол суд рассмотрит позднее 26 марта.

В Москве суд рассмотрит административное дело Ройзмана 8 апреля. Ему вменяют участие в деятельности организации, которая признана в России нежелательной, хотя в пресс-релизе столичного ГУ МВД говорилось, что участники нарушили санитарные ограничения в условиях пандемии.