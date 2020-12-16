Калининградское "дело врачей" завершилось оправданием

Врачи Элина Сушкевич (слева) и Елена Белая (справа) во время оглашения оправдательного приговора Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес приговор о невиновности врачей Елены Белой и Элины Сушкевич в смерти недоношенного новорожденного мальчика, сообщили в пресс-службе суда.

"В суде сегодня прошло обсуждение вердикта коллегии присяжных, которые заявили о невиновности врачей в смерти новорожденного. Стороны обвинения и защиты высказали свои мнения о данном решении. По итогам заседания суд вынес приговор о невиновности Белой и Сушкевич", - сказал сотрудник пресс-службы.

Присяжные 10 декабря вынесли вердикт о невиновности обеих подсудимых.

Дело об убийстве новорожденного в областном роддоме № 4 было возбуждено в конце июня 2019 года. Оно получило широкий общественный резонанс.

По версии следствия, в ноябре 2018 года в роддоме у женщины на 22-й неделе беременности родился мальчик. При рождении он весил 700 граммов. И.о. главврача роддома Елена Белая, узнав, что ребенок в тяжелом состоянии, решила убить его, чтобы не испортить статистику, что, в свою очередь, могло бы сказаться на назначении ее главврачом на постоянной основе, решили в СК. Для этого она привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элину Сушкевич.

Следствие считает, что по указанию Белой Сушкевич ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния, отчего он умер. После этого в истории родов было записано, что ребенок умер еще до рождения.

Подсудимым вменили убийство новорожденного, а Белой - еще и применение должностных полномочий. Они вину отрицали.

За Белую и Сушкевич заступались многие известные врачи и медицинские организации. Эксперты отмечали, что выживаемость новорожденных с массой 700 граммов не превышает 5-10%, немногие выжившие страдают от хронических заболеваний и у конкретного ребенка шансы выжить были минимальные. Также они допускали, что судмедэксперты ошиблись в причине смерти мальчика.

Суд над врачами начался 6 августа. За месяц до этого председатель СКР Александр Бастрыкин говорил "Российской газете", что следствие установило в действиях обвиняемых признаки убийства, основываясь на результатах экспертиз и что сомневаться в этих выводах у него нет оснований, поскольку эксперты - медики.