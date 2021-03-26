В Кремле не будут реагировать на обращение Юлии Навальной

Ежечасные ночные побудки в колонии Дмитрий Песков счел проявлением дисциплины и порядка

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кремль не будет реагировать на обращение жены осужденного Алексея Навального Юлии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не будем реагировать на это обращение. Оно отражено в средствах массовой информации. Безусловно, оно содержится во всех материалах, связанных с обзорами СМИ", - сказал Песков журналистам в пятницу.

"Сейчас уже, в условиях, когда этот гражданин является осужденным и заключенным колонии, адресатом для таких обращений является ФСИН", - отметил он.

Накануне супруга оппозиционера Юлия Навальная написала в инстаграме, что у ее мужа начались проблемы со спиной, но ему не дают "лечиться у тех врачей, которым он доверяет", и потребовала освободить его.

Пресс-секретарь добавил, что в Кремле не считают схожими ситуации, связанные с пребыванием в тюрьме Навального и аудитора Сергея Магнитского в свое время, который также жаловался на состояние здоровья и умер в московском СИЗО в 2009 году.

Отвечая на уточняющий вопрос, почему, Песков сказал: "Вообще не видим никаких параллелей, за исключением лишь того, что, к сожалению покойный, Магнитский был заключенным и осужденным, и Навальный тоже является заключенным и осужденным".

Нет проблем с медициной, обеспечивается дисциплина

В Кремле также не видят системных проблем с организацией медицинского обеспечения в учреждениях ФСИН России. "Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Существуют частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных, но о каких-то системных проблемах в системе ФСИН нам неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле проблемы с оказанием медпомощи в системе ФСИН на фоне жалоб Навального и предпринимателя Бориса Шпигеля.

Песков также счел то, что Навального в колонии будят каждый час, проявлением дисциплины и порядка в исправительном учреждении. "Это не дело администрации президента каким-то образом это комментировать", - сказал он, добавив, что в зарубежных тюрьмах такие меры дисциплины бывают более жесткими, чем в России.

Защита говорит об ухудшении здоровья

Об ухудшении состояния Навального на этой неделе сообщила его защита. По словам адвоката Ольги Михайловой, состояние Навального "крайне неблагополучное". "Он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге, голень у него отнимается, (...) одна нога у него практически не действует", - сказала Михайлова.

В управлении ФСИН по Владимирской области в четверг заявили, что "по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".