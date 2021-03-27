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Сообщения о состоянии Навального обеспокоили британский МИД

Сообщения о состоянии Навального обеспокоили британский МИД
Вид на территорию исправительной колонии общего режима №2
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Лондоне обратили внимание на сообщения о состоянии здоровья находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального.

В твиттере британского МИД опубликовано сообщение о том, что эта страна "глубоко обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Навального".

"Мы призываем российские власти незамедлительно освободить его и провести полномасштабное расследование его отравления", - отмечается в сообщении.

Об ухудшении состояния Навального на этой неделе сообщили его адвокаты. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили 25 марта, что "по результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят системных проблем с организацией медицинского обеспечения в учреждениях ФСИН России. "Это не тема администрации президента. Это вопрос ФСИН. Существуют частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных, но о каких-то системных проблемах в системе ФСИН нам неизвестно", - сказал Песков.

Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где он отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

Алексей Навальный Великобритания

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