Минпромторг не верит в подорожание пива после введения маркировки

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг не ждет роста цен на пиво после введения его маркировки, потому что для этого нет оснований, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

С 1 апреля, по решению правительства, начнется эксперимент по маркировке пива и напитков на его основе, сидра, пуаре и медовухи. Завершится он 31 август 2022 года. Мантуров в сентябре на совещании у президента Владимира Путина предлагал ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке, начав внедрение этой системы с категории пива. Месяц спустя Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.

Крупнейшие пивоваренные компании, работающие в России - AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken - выступали против введения маркировки. По их мнению, проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, маркировка ударит по добросовестным производителям: приведет к существенному росту их затрат, замедлит скорость линий и фактически станет "вторым акцизом", что приведет к росту цен на пиво.

Пока цифровая маркировка распространяется только на непродовольственные товары. Маркировка в России началась с меховых изделий. С 1 июля 2020 года действует обязательная маркировка сигарет и папирос, лекарственных средств и обуви. С 1 октября была введена маркировка духов и туалетной воды, фотоаппаратов и ламп-вспышек, с 1 ноября - шин и автопокрышек, с 1 января 2021 года - товаров легкой промышленности.

В 2021 году начнется обязательная маркировка молочной продукции. Кроме того, планируется провести эксперименты по маркировке бутилированной воды и биологически активных добавок.

Оператором системы маркировки в России - это ЦРПТ, совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%). Соглашение о ГЧП в маркировке было подписано с ЦРПТ в 2019 году на 15-летний срок. За это время инвестиции компании в проект составят 220 млрд рублей. Доходная часть финансовой модели ГЧП формируется за счет взимания платы за формирование кода маркировки и услугу прослеживания - 50 копеек за код (без учета НДС).