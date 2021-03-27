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Пострадавшие из-за взрыва в Новой Москве извлечены из-под завалов живыми

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека спасены после взрыва в частном доме в Новой Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Все четыре человека были извлечены из-под завалов трехэтажного строящегося частного дома в Московском живыми", - сказали в пресс-службе. Пострадавшие переданы медикам для оказания помощи и госпитализации в лечебные учреждения Москвы, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с инцидентом в Новой Москве. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, добавили в прокуратуре столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В пятницу 26 марта газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве, поселке Московский. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек, сказали в МЧС.

Новая Москва МЧС РФ

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