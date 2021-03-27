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Пять человек пострадали в результате взрыва газа в Новой Москве

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 26 марта 2021 года в частном жилом доме, расположенном в поселении Московский в Новой Москве, произошел хлопок газа и последующее обрушение кровли жилого строения. В результате пострадало четверо мужчин и один ребенок, все они госпитализированы в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь и они осматриваются специалистами", - сказала Иванова.

При этом в МЧС сообщили, что в ходе проведения аварийно-спасательных работ три человека были извлечены из-под завалов живыми и переданы медикам для оказания помощи. По данным ведомства в настоящий момент завершаются работы по извлечению последнего пострадавшего.

Старший помощник руководителя столичного главка добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее информированный источник сообщал о детонации газового баллона в поселке Московский в Новой Москве.

Новая Москва

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