Газовый баллон взорвался в частном доме в Новой Москве

Два человека могут находиться под завалами

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Спасатели ищут пострадавших под завалами частного дома в Новой Москве после взрыва газового баллона, сообщили журналистам в пресс-службе главка МЧС Москвы.

Там отметили, что поступило сообщение о детонации баллонного газа в строящемся частном доме по адресу: улица Родниковая, дом 20. По предварительной информации, в результате детонации произошло обрушение в доме. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из-под завалов был извлечен один человек, сказали в МЧС.

По данным ведомства, по прибытии пожарные приступили к разбору завалов и поиску людей.

"Со слов соседей под завалами могут находится еще два человека. В ходе проведения аварийно-спасательных работ еще один человек был извлечен из-под завалов живым (ребенок). Информация уточняется", - сказали в МЧС.

Ранее информированный источник сообщал о детонации газового баллона в поселке Московский в Новой Москве.