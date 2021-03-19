РКН насчитал 37 случаев цензуры против СМИ РФ на иностранных платформах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор зафиксировал 37 случаев цензуры со стороны иностранных интернет-платформ в отношении материалов российских СМИ. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

"С 2020 года мы фиксируем учащение случаев цензуры в отношении российских СМИ со стороны глобальных иностранных, американских интернет-площадок, таких как YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Мы к настоящему времени зафиксировали порядка 37 случаев цензуры именно конкретно в отношении материалов российских, официально зарегистрированных СМИ, которые доносят до граждан объективную позицию", - сказал Зайцев на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, речь идет о таких СМИ как RT, Sputnik, "Россия 1", НТВ, РБК, "Царьград" и так далее. Говоря о наиболее нашумевших случаях, Зайцев указал на "блокировку YouTube фильма-расследования Александра Рогаткина "Беслан", которая дошла до суда.

"Один из последних случаев цензуры – это блокировка Facebook в отношении вышедшего на основании официального релиза ФСБ материала (об организации) "Маньяки. Культ убийц" "М.К.У", который был размещен на аккаунтах российских СМИ "Взгляд", РБК, ТАСС. И иностранная площадка их заблокировала", - сказал Зайцев.

Между тем, в пресс-службах Facebook и Google отмечали, что ни один из материалов не был заблокирован на их платформах. В случае с фильмом Рогаткина речь шла о наложении возрастных ограничений в связи с наличием в нем сцен насилия, в случае с материалом по релизу ФСБ – о понижении материала в выдаче по решению независимой фактчекинговой организации.

Зайцев напомнил, что если раньше запрет цензуры был указан только в Конституции РФ, то в конце декабря прошлого года был принят соответствующий закон.

"Законом предусмотрены меры реагирования в случае его нарушений – это меры полного или частичного ограничения доступа. О частичном если говорить, то вы сейчас видите на примере "Твиттера"", - сказал он.

Также за ограничение свободы распространения информации предусмотрены штрафы: для юридических лиц до 1 млн руб., а при повторном нарушении – до 3 млн.руб.

"Так что сейчас мы можем говорить, что у государства имеются механизмы защиты прав своих граждан от цензуры глобальных интернет площадок, потому что такие случаи цензуры можно назвать попытками манипулирования общественным мнением. А когда пытаются манипулировать общественным мнением граждан, тем более из-за рубежа, – это ситуация, которая достойна самого пристального внимания государства", - подчеркнул Зайцев.