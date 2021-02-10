Петербургским депутатам запретили выступать на заседаниях "не по теме"

Оппозиционеры сочли это нововведение установлением "прямой цензуры" в Заксобрании Петербурга

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло изменения в регламент заседаний, запрещающие депутатам высказываться с трибуны не по теме обсуждаемого вопроса.

"Предвыборный год - это всегда год накала политической борьбы. К сожалению, практика нашего парламентаризма в последние годы показывает, что часто парламентскую трибуну некоторые депутаты используют не для продвижения своих законодательных инициатив, а для манипулирования общественным сознанием, порою - вброса фейковых новостей, не критики, а откровенной лжи о деятельности органов государственной власти", - заявил вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев.

"Такие выступления вбрасывают в неокрепшие умы недостоверную информацию, искажают моральные и нравственные ценности, формируют в общественном сознании тренды на раскол и недоверие общества к власти. Мы не раз слышали призывы к выходу на несанкционированные митинги", - добавил Соловьев.

В документе прописано, что выступление с трибуны "допускается исключительно по теме обсуждаемого вопроса". После двух предупреждений со стороны спикера депутата могут лишить слова до конца заседания. Также малые фракции не смогут объявлять перерыв в заседании.

"Отдельные наши коллеги резко негативно оценивают работу федеральных органов государственной власти, руководства города, не имея на это достаточных оснований. При этом идет запись, все это выкладывается в социальные сети - их якобы смелые и резкие высказывания", - отметил Соловьев.

Постановление запрещает вносить законопроекты в проект повестки дня объединениям меньше 12 депутатов. В настоящее время ни одна фракция, кроме "Единой России", не достигает такой численности. "Партия роста", КПРФ, "Яблоко" и "Справедливая Россия" суммарно насчитывают 11 депутатов.

"Таким образом мы прикроем возможность отдельных политических интриганов раскачивать политическую лодку в Законодательном собрании Санкт-Петербурга", - сказал Соловьев.

Представители парламентской оппозиции возмутились нововведением. "Безусловно, этим постановлением устанавливается прямая цензура в Законодательном собрании. Это черный день в истории петербургского парламентаризма", - подчеркнул депутат Максим Резник.

Ранее спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров неоднократно отключал микрофон представителям оппозиции при их попытках высказываться не по теме обсуждаемого вопроса.