Арестованному Борису Шпигелю стало хуже

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Бывший сенатор, предприниматель Борис Шпигель, который был арестован по обвинению в передаче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, пожаловался на ухудшение самочувствия, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на одышку, затрудненности дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лежа испытывает сильнейшее головокружение", - сообщил она.

Литвинович посетила бизнесмена 29 марта.

Она отметила, что обычно после ареста людей отправляют в СИЗО, но Шпигель остается в ИВС на Петровке уже пять дней. "Обычно это связано с интенсивной работой со следователем, однако Шпигель сказал, что за все это время следователь ни разу не приходил к нему", - сказала она.

Шпигеля и всех остальных фигурантов дела Белозерцева задержали 21 марта. 22 марта ему стало плохо в Басманном суде, и его оттуда увезли на скорой в больницу. В тот же день были арестованы все фигуранты дела, кроме него.

Басманный суд 23 марта решил Шпигеля арестовать, хотя защита просила не помещать его под стражу из-за проблем со здоровьем. По словам адвоката Виктории Бурковской, предприниматель не способен самостоятельно передвигаться, у него затруднено дыхание, у него набор хронических заболеваний, в том числе коллапс сердечной деятельности и нестабильное давление, которое падает до показателей 70 на 40.

Шпигель на прошлой неделе пожаловался Литвинович на проблемы со здоровьем и высказал уверенность, что умрет в СИЗО. Он рассказал, что последнее обследование выявило у него опухоль в брюшной полости, что спать он может только с кислородным аппаратом, что ему нужны специальные медицинские и гигиенические процедуры, в том числе по предотвращению пролежней. Он добавил, что ему вызывают скорую помощь, но он вынужден отказываться от госпитализации, поскольку боится не перенести транспортировки. При этом он выразил благодарность фельдшеру спецприемника, которая ему помогала по мере возможностей.

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков после этого заявил, что медики в СИЗО учтут состояние Шпигеля.