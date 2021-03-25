В Кремле убеждены, что медики в СИЗО помогут жаловавшемуся на здоровье Шпигелю

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Кремле уверены, что медики в СИЗО, где содержится арестованный предприниматель и бывший сенатор Борис Шпигель, примут во внимание состояние его здоровья. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Каждый случай, который касается ограничений свободы того или иного гражданина, непростой. Объявить того или иного человека виновным может только суд. В данном случае есть решение суда о задержании, он будет находиться в СИЗО. Действительно, мы знакомились с сообщениями о том, что у Шпигеля очень плохое состояние здоровья и, конечно, здесь наверняка соответствующие медицинские службы, которые имеются в СИЗО, будут это учитывать", - сказал он.

Шпигеля задержали 21 марта как одного из фигурантов дела о коррупции теперь уже бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. 22 марта ему стало плохо в Басманном суде, и его оттуда увезли на скорой в больницу. В тот же день были арестованы все фигуранты дела, кроме него.

Басманный суд 23 марта решил Шпигеля арестовать, хотя защита просила не помещать его под стражу из-за проблем со здоровьем. По словам адвоката Виктории Бурковской, Шпигель не способен самостоятельно передвигаться, у него затруднено дыхание, у него набор хронических заболеваний, в том числе коллапс сердечной деятельности и нестабильное давление, которое падает до показателей 70 на 40.

Сам Шпигель сообщил о своем тяжелом состоянии членам ОНК Москвы, которые посетили его в изоляторе на Петровке, 38. Как рассказала "Коммерсанту" член ОНК Марина Литвинович, он высказал убежденность, что умрет в СИЗО.

По словам бизнесмена, спать он может только с кислородным аппаратом, ему нужны специальные медицинские и гигиенические процедуры, в том числе по предотвращению пролежней, замена компрессионных чулок, капельницы. Осмотр в минувший понедельник выявил у него опухоль в брюшной полости. Он считает, что ему необходима срочная консультация с онкологом и лечение, а также наблюдение у кардиолога, в СИЗО же это невозможно. При этом он выразил благодарность фельдшеру спецприемника, которая ему помогала по мере возможностей.

Шпигель также высказал мнение, что уголовное дело связано прежде всего с ним, а не с губернатором Белозерцевым, и что у него таким образом хотят отобрать бизнес.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму более 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

В частности, губернатору вменяют то, что он получил в подарок от Шпигеля часы Breguet. Белозерцев заявил, что не сразу понял стоимость часов, а когда узнал, что они дорогие, хотел вернуть, но не смог, поскольку бизнесмен уехал лечиться в Израиль.