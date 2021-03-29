Гинцбург заявил, что РФ способна обеспечить "Спутником V" весь мир

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российские ученые способны масштабировать производство вакцины "Спутник V" для того, чтобы обеспечить ею весь мир, качество и безопасность препарата не вызывают сомнений, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

"Сначала, когда мы создали наш препарат, лично мне было ясно, что сколько бы государство денег ни дало, я не смогу создать производство, которое может обеспечить всю страну. А сейчас планы, мягко говоря, уже шире. Нас спрашивают: а весь мир можете обеспечить? Мы отвечаем: можем. Сегодня мы хотим поставить "Спутник" еще в 50 государств", - сказал Гинцбург в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

При этом, по его словам, "если сейчас заставить всю мировую фарму выпускать только вакцину от COVID-19, то за год на всех площадках можно выпустить от силы 15% того препарата, которым нужно вакцинировать 7,5 млрд" человек. "Это клинический факт. Поэтому сразу было понятно, что надо загружать все мощности страны, и мы здесь нисколько не задержались. Сразу объединились и стали работать вместе", - отметил глава центра им. Гамалеи.

Он пояснил, что "это все стало возможно благодаря беспрецедентной для мира системе сбора данных о клиническом применении вакцин, и эта система была создана именно у нас в стране благодаря Минздраву России под личным контролем министра Михаила Мурашко".

"Сейчас активно ведется регистр вакцинированных, а более миллиона человек ведут дневники самонаблюдения онлайн. Мы знаем о каждой непредвиденной нежелательной реакции. Поэтому на данный момент у нас есть всесторонние данные, подтверждающие качество и безопасность вакцины, и этих данных сейчас так много, что сомневаться в них уже никому не придет в голову", - подчеркнул Гинцбург в беседе с изданием.

Как ранее сообщал "Интерфакс", сейчас в РФ зарегистрированы три отечественные вакцины от COVID-19: "Спутник V"; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.