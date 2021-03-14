Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Ставрополя арестовал заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, задержанного ранее по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей, передал в воскресенье корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать в отношении Золотарева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал судья.

Золотарев будет находиться под арестом до 12 мая. Его защита намерена обжаловать это решение.

47-летний Александр Золотарев был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края в 2015 году. До этого назначения около 20 лет работал в банковском секторе, в том числе на руководящих должностях.

12 марта Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении Золотарева. Он заподозрен в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) на сумму более 60 млн рублей.

Вице-премьера задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.

По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской больницы.

Затем в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера.

В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили в качестве взятки 45 млн рублей от представителя той же самой организации за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкодиспансера.

Ранее со ссылкой на СУ СКР по региону сообщалось, что в ноябре 2019 года Когарлыцкий был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ).

Через несколько недель в отношении него возбудили второе уголовное дело - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в мае 2020 года возбудили третье дело - по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в июле - четвертое, пятое и шестое, по подозрению в получении взятки. В феврале уже этого года возбудили очередное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.