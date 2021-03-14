Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:22Заразились
на 14.03В России 4 390 608+10 083В мире 119 515 052+454 569

Вице-премьера правительства Ставрополья арестовали по делу о взятках

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Ставрополя арестовал заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева, задержанного ранее по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей, передал в воскресенье корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Избрать в отношении Золотарева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал судья.

Золотарев будет находиться под арестом до 12 мая. Его защита намерена обжаловать это решение.

47-летний Александр Золотарев был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края в 2015 году. До этого назначения около 20 лет работал в банковском секторе, в том числе на руководящих должностях.

12 марта Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело в отношении Золотарева. Он заподозрен в получении взяток в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) на сумму более 60 млн рублей.

Вице-премьера задержали в аэропорту Ставрополя при попытке скрыться.

По данным следствия, в декабре 2017 года Золотарев вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил взятку 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества за покровительство при реализации госконтракта по строительству нового корпуса краевой детской больницы.

Затем в 2018 году Золотарев вместе с Когарлыцким получили от представителя того же юридического лица взятку в размере свыше 15,5 млн рублей за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого кардиологического диспансера.

В 2019 году Золотарев и Когарлыцкий получили в качестве взятки 45 млн рублей от представителя той же самой организации за покровительство при реализации госконтракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого онкодиспансера.

Ранее со ссылкой на СУ СКР по региону сообщалось, что в ноябре 2019 года Когарлыцкий был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 УК РФ).

Через несколько недель в отношении него возбудили второе уголовное дело - по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в мае 2020 года возбудили третье дело - по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в июле - четвертое, пятое и шестое, по подозрению в получении взятки. В феврале уже этого года возбудили очередное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

Ставрополь Ставропольский край Александр Золотарев

Новости по теме

Новости

Космонавт Анна Кикина вскоре полетит на МКС

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Суточный COVID-прирост в России снова превысил отметку в 10 тысяч

Что случилось этой ночью: воскресенье, 14 марта

Автоинспектор погиб в Приморье от удара отлетевшей после ДТП машины

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Скончался сенатор от Тюменской области Михаил Пономарёв

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Вакцину от коронавируса "Спутник V" получили почти 7 млн человек

Что произошло за день: суббота, 13 марта

Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи посылок в КЧР

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 9,9 тыс. случаев коронавируса

Изучающий историю Вселенной нейтринный телескоп запустили на Байкале

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');