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Глава Башкирии предложил непривитым подчиненным носить "пять масок"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Башкирским чиновникам, не обладающим "шедевральным" здоровьем, предложено вакцинироваться против COVID-19 или оберегать себя от инфекции несколькими масками, на этом настаивает глава республики Радий Хабиров.

"Надо быть ответственнее за свое здоровье. Либо вы тогда наденьте пять масок, либо, если здоровье позволяет, проконсультируйтесь с врачами и вакцинируйтесь. Заболевание порождает тяжелые последствия, если у вас не шедевральное крепкое здоровье, вы обязательно пожнете последствия заболевания", - сказал он на совещании в правительстве во вторник.

Заявление было сделано в связи со смертью главы Аскинского района Ришата Дихина. По данным Хабирова, 33-летний чиновник умер от последствий коронавирусной инфекции в конце прошлой недели.

Глава региона напомнил, что это уже второй муниципальный глава, умерший от инфекции (в октябре от осложнений COVID-19 скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин).

"У нас за это время (эпидемии - ИФ) второй глава ушел, и причины те же: в начале года подхватил коронавирус, очень тяжело переболел, выздоровел, но последствия коронавируса его догнали", - подчеркнул Хабиров.

Руководитель республики упрекнул подчиненных в том, что не все они прошли вакцинацию. "Мы с вами должны быть на посту", - подчеркнул он.

В Башкирии, по оценкам властей, стабилизируется ситуация с COVID-19. Заболеваемость ОРВИ благодаря вакцинации против гриппа в I квартале года на 17% ниже, чем в 2020 году. За прошедшую неделю сокращены 100 инфекционных коек. Отменена значительная часть "антиковидных" ограничений.

Хроника коронавируса. Март.

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Башкирия Радий Хабиров Коронавирус

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