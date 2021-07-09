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Башкирия перенесла ужесточение COVID-ограничений по просьбе бизнеса

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Введение в Башкирии второго блока ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, вновь переносится, соответствующий указ подписал глава республики Радий Хабиров, сообщила его пресс-служба в пятницу.

Согласно новой редакции документа, требование об обязательном наличии справки о вакцинации, в том числе первым компонентом, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус при посещении ресторанов и "других учреждений социально-бытового профиля переносится с 12 на 26 июля", говорится в сообщении.

Отмечается, что с просьбой о переносе на более поздний срок ввода дополнительных ограничений к главе республики обратились представители делового сообщества. Руководитель региона направил соответствующий запрос в республиканское управление Роспотребнадзора, которое, проанализировав ситуацию, посчитало возможным перенести сроки ввода ограничений, сообщается в пресс-релизе.

18 июня глава Башкирии внес изменения в указ о повышенной готовности в связи с увеличением числа заражений коронавирусом.

Согласно изменениям, с 22 июня посещение музеев, выставок, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях совершеннолетними жителями региона возможно только при наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19, справки о наличии противопоказаний к вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

С 29 июня это требование должно было распространиться на сферу общественного питания, деятельность салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки на общественном транспорте и работу пригородного поезда "Орлан". Позднее из-за нехватки вакцины введение этих мер было перенесено на 5 июля, а затем - на 12 июля.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Башкирия Радий Хабиров Коронавирус

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