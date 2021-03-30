Стрелок в подмосковных Мытищах бросил две гранаты в полицейских

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Открывший стрельбу в поселке Вешки близ подмосковных Мытищ мужчина бросил две гранаты в сотрудников правоохранительных органов, однако пострадавших нет, сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее данным, сотрудники полиции и ФСБ прибыли к частному дому в городском округе Мытищи для проверки информации о причастности местного жителя, 1960 года рождения, к незаконному обороту оружия.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда об осмотре жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты.

"Пострадавших нет. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу, принимаются меры к задержанию злоумышленника", - сказала Петрова.

По данным информированного источника "Интерфакса", мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия.

Информированный источник также сообщил "Интерфаксу", что силовики приступили к задержанию стрелявшего.

По предварительным данным, мужчина увлекается охотой и подозревается в незаконном хранении оружия.

Ранее он отпустил из дома дочь и внука, оставив в заложниках гражданского мужа дочери.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что мужчина, устроивший стрельбу под Мытищами, является пенсионером, а инцидент возник, когда к нему пришли сотрудники лицензионно-разрешительной работы (ЛРР) Росгвардии на предмет проверки имеющегося оружия.

"Это пенсионер. Сегодня к нему пришли сотрудники отдела ЛЛР для проверки его оружия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе общения возник конфликт, в ходе которого мужчина начал стрельбу.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что житель поселки Вешки открыл огонь по прохожим из окна собственного дома.