Стрелок в Мытищах отпустил внука и дочь, оставив в заложниках мужчину

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудникам силовых структур удалось уговорить стрелка, забаррикадировавшегося в коттедже в подмосковных Мытищах, отпустить ребенка, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина отпустил внука с дочерью. Однако в заложниках у него еще остается мужчина - по предварительным данным, гражданский муж дочери", - сказал источник.

Со стрелком ведутся переговоры.

По предварительным данным, мужчина увлекается охотой, у него в доме арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного коттеджного поселка Вешки близ подмосковных Мытищ открыл огонь по прохожим из окна собственного дома, он забаррикадировался там и, по словам источника, мог удерживать заложников - двух взрослых родственников и ребенка. Требований он не выдвигал.