Житель Подмосковья открыл стрельбу по прохожим из окна

По данным источника, мужчина может удерживать троих заложников

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Житель подмосковного коттеджного поселка Вешки близ подмосковных Мытищ открыл огонь по прохожим из окна собственного дома, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что мужчина забаррикадировался в собственном доме. Он может удерживать заложников - двоих взрослых родственников и ребенка. На переговоры стрелок пока не идет, требований не выдвигает.

По предварительным данным, в доме у стрелка, который, предположительно, является пенсионером, может быть арсенал нелегального оружия, включая гранаты.

Территория вокруг дома оцеплена.