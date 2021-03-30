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Источник сообщил о задержании "мытищинского стрелка"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур задержали человека, открывшего во вторник стрельбу в поселке Вешки (городской округ Мытищи к северу от Москвы), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина задержан. Никто не пострадал", - сказал источник.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что житель поселки Вешки открыл огонь по прохожим из окна собственного дома, он удерживал трех заложников - двух взрослых и ребенка. Позже он отпустил внука с дочерью и оставил в заложниках гражданского мужа дочери, а также бросил в полицейских две гранаты.

По словам начальника пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяны Петровой, мужчина 1960 года рождения открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты в полицейских, которые проверяли его на причастность к незаконному обороту оружия.

По данным информированного источника "Интерфакса", мужчина в прошлом мог иметь отношение к двум частным охранным предприятиям и иметь большой арсенал незарегистрированного оружия.

Мытищи Подмосковье

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