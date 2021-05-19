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Бывший глава Ростехнадзора Алешин возглавил новую "дочку" "Ростеха"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава Ростехнадзора Алексей Алешин стал гендиректором "Национальной авиационно-сервисной компании", которая входит в "Ростех". Он сообщил об этом журнлистам в кулуарах коллегии Ростехнадзора в среду.

Национальная авиационно-сервисная компания в соответствии с указом президента от 26 апреля стала государственным посредником по сервисному обслуживанию поставляемой за рубеж российской авиатехники военного назначения.

Указ принят "в целях повышения эффективности военно-технического сотрудничества" России с другими странами.

Сейчас единственным спецэкспортером российской военной техники является "Рособоронэкспорт" (в составе "Ростеха"), а послепродажным обслуживанием занимаются управляющие компании предприятий-производителей - ОАК, "Вертолеты России", ОДК, КРЭТ (все они также входят в "Ростех").

В мае 2020 года в "Ростехе" сообщили "Интерфаксу", что в структуре госкорпорации создается компания для сервисного обслуживания поставляемой на экспорт авиатехники.

"Создаваемая компания объединит весь комплекс сервисных услуг, предоставляемых сегодня производителями самолётов, вертолетов, авионики, двигателей, различных агрегатов и бортовых систем", - заявили в "Ростехе".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в декабре 2019 года "Ростех" стал владельцем 51% в ООО "Национальная авиационно-сервисная компания" (НАК). Место нахождение фирмы - город Рязань, основной вид деятельности - "ремонт электронного и оптического оборудования". Среди контрагентов - специализирующиеся на ремонте военной авиатехники заводы "514 АРЗ", "20 АРЗ" и "322 АРЗ". В феврале 2020 года "Ростех" консолидировал 100% в НАК, а сама компания была реорганизована в акционерное общество.

Алексей Алешин руководил Ростехнадзором с 2014 года по 30 марта 2021 года.

Ростех Ростехнадзор НАК Рязань Алексей Алешин

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