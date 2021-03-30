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Суд 6 апреля проверит законность ареста экс-губернатора Белозерцева

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд в следующий вторник рассмотрит апелляционные жалобы на арест бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля.

Рассмотрение жалоб на постановления Басманного суда об аресте Белозерцева, Шпигеля и его супруги Евгении назначены на 6 апреля на 10, 11 и 12 часов, сообщили "Интерфаксу" во вторник, 30 марта, в пресс-службе Мосгорсуда.

Там отметили, что в отношении четвертого фигуранта дела - Антона Колоскова - судебное заседание назначено на 7 апреля в 14:15.

Басманный суд Москвы 22 марта на два месяца санкционировал арест Белозерцева, обвиняемого в коррупции. Шпигель был также арестован на следующий день.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Борисом Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств, медицинских изделий, реактивов, закупаемых за счет бюджета для учреждений здравоохранения Пензенской области.

Никто из фигурантов дела свою вину не признает.

23 марта президент Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Пензенской области Белозерцева в связи с утратой доверия.

Хроника 21 – 30 марта 2021 годаДело пензенского губернатора Белозерцева
Иван Белозерцев Пензенская область Мосгорсуд Басманный суд Москва Биотэк

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