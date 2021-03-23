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Бизнесмен Шпигель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору

Бизнесмен Шпигель арестован за дачу взятки пензенскому губернатору
Экс-сенатор, глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель
Фото: Басманный суд/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы во вторник санкционировал на два месяца арест главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче особо крупной взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

"Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Шпигеля меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 мая", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Как ожидается, решение суда будет обжаловано защитой.

Ранее защита бизнесмена просила не отправлять его в СИЗО из-за проблем со здоровьем. По словам адвоката, Шпигель не способен самостоятельно передвигаться, у него затруднено дыхание, ему неоднократно вызывали скорую помощь. Кроме того, бизнесмен страдает рядом хронических заболеваний, в том числе коллапсом сердечной деятельности, давлением, которое падает до показателей 70 на 40. Накануне Шпигелю стало плохо в суде, и его отправили в больницу.

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Фигуранты дела и суть обвинений

В понедельник суд арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, соучредителя "Биотек" Евгению Шпигель (жену Бориса Шпигеля), гендиректора ОАО "Фармация" Антона Колоскова, а также замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя этого представительства Геннадия Маркова.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст. 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве), вину они не признают.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и директора "Фармации" Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму более 31 млн рублей.

Как считает следствие, взятки передавались за предоставление возглавляемой Шпигелем группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджета для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Борис Шпигель Биотэк Иван Белозерцев Пензенская область

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