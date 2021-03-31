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Уголовное дело возбуждено после гибели горняка в руднике в Приморье

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Гибель рабочего на руднике "Королевский" в Приморье, где во вторник обрушилась порода, будет расследоваться в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности, сообщило в среду следственное управление СКР по региону.

Уточняется, что дело возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, сотрудник рудника, который обязан был контролировать соблюдение правила безопасности на взрывоопасных объектах, не предпринял необходимых мер, в результате чего во время взрывных работ на руднике обрушилась порода и погиб 48-летний проходчик.

Обрушение породы произошло во вторник вечером на руднике "Королевский", принадлежащем АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (ГМК "Дальполиметалл", Приморский край). 21 горняка эвакуировали, тело погибшего рабочего позже обнаружили спасатели.

Это второе с начала марта происшествие на руднике "Королевский". Ранее также произошло обрушение породы в подземной горной выработке. Изначально спасатели эвакуировали 28 человек, двое горняков оказались заблокированы, но их удалось поднять на поверхность.

Приморский край

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