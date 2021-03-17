Два горняка заблокированы из-за обрушения породы в руднике в Приморье

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Работники заблокированы в результате обрушения породы на руднике в приморском Дальнегорске, на место прибыли спасатели, сообщила в среду пресс-служба краевого главка МЧС.

"По предварительной информации, в руднике заблокированы два человека. Начаты работы по спасению горняков", - говорится в сообщении.

В среду в 8:39 (1:39 по Москве) поступило сообщение об обрушении породы на руднике "Королевский" в Дальнегорске.

В руднике находилось 30 человек, спасатели эвакуировали 28 из них.

Горноспасатели добрались до двух заблокированных горняков, один из них получил травмы. Спасательные работы продолжаются.

На месте работает группа горноспасателей - 13 человек, задействовано две единицы техники.