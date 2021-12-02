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Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморском крае

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Обрушение части породы произошло на руднике в приморском Дальнегорске, пострадал один человек, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС РФ.

"В 03:45 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение об обрушении куска породы на руднике "2-й Советский" в городе Дальнегорске. В руднике находилось 16 человек", - говорится в сообщении.

На место оперативно прибыли горноспасатели.

На аварийном участке находились четыре человека. Один из них попал под закол породы.

Трое горняков извлекли пострадавшего из-под завала до прибытия спасателей и оставались с пострадавшим до прибытия подразделения. Они также помогали спасателям выносить горноспасательное оборудование, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого главка МЧС.

Спасенного подняли из рудника на поверхность и передали врачам скорой медицинской помощи. Работы на аварийном участке прекращены.

Были задействованы 14 человек, две единицы техники.

По данным официального сайта "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (ГМК "Дальполиметалл", Приморский край), рудник "2-й Советский" введен в эксплуатацию в 1951 году. Отрабатывает Партизанское месторождение. В отработке находится множество рудных тел, как правило, обособленных с разнообразными структурно-морфологическими типами руд. Глубина залегания от поверхности - от 100 до 500 м. Проектная производственная мощность - 300 тысяч тонн руды в год.

ГМК "Дальполиметалл" ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов, выпуская до 15% от их общего производства в России. Основной объем продукции экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщалось, в марте на руднике "Королевский", принадлежащем АО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл", дважды обрушивалась порода. При обрушении, произошедшем 30 марта, погиб горняк.

При обрушении породы в подземной горной выработке 17 марта спасатели эвакуировали 28 человек, двое горняков оказались заблокированы, но их удалось поднять на поверхность.

Приморский край Дальнегорск МЧС

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