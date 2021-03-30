Тело горняка нашли в приморском руднике после обвала

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Горноспасатели обнаружили тело горняка в ходе разбора завалов на руднике "Королевский" в Приморье, где обрушилась порода, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

"В 19:19 тело человека без признаков жизни было обнаружено спасателями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на руднике "Королевский" в Приморском крае при проведении подрывных работ обрушилась порода. По предварительной информации, в аварийной выработке находился горняк. Смена из выработки выведена.

На место происшествия были направлены 15 горноспасателей и две единицы техники.

Прокуратура организовала проверку в связи происшествием на руднике в Дальнегорске. Ведомство проверит на руднике АО "ГМК "Дальполиметалл" исполнение законодательства о промышленной безопасности и соблюдение требований по охране труда.