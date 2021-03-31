Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 2,9% в 2021 году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Всемирный банк прогнозирует, что российская экономика в 2021 году вырастет на 2,9%, а в 2022 году - на 3,2%, говорится в экономическом отчете по региону Европа и Центральная Азия. В январе ВБ прогнозировал, что ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%, а в 2022 году - на 3%.

Банк России ожидает роста ВВП в 2021 году в интервале 3-4%, в 2022 году - в интервале 2,5-3,5%. Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП России в 2021 году на 3,3% (прогноз от сентября, в апреле министерство планирует его уточнить), в 2022 году - на уровне 3,4%.

В 2020 году российский ВВП упал на 3,1%. Осторожную, несмотря на повышение прогноза, оценку динамики восстановления экономики России в текущем году ВБ объясняет сохраняющимися из-за вируса ограничениями, которые давят на сферу услуг, а также недостаточными темпами вакцинации, которые сдерживаются нежеланием части граждан делать прививку.

В то же время ВБ отмечает, что повышение цен на энергоносители помогает противостоять этим факторам. "Ожидается, что восстановление ускорится в 2022 году и вырастет до 3,2% по мере того, как влияние пандемии на экономику будет постепенно ослабевать", - говорится в отчете.

Помимо темпов вакцинации, среди рисков для динамики восстановления экономики ВБ называет и возможные антироссийские санкции. Кроме того, эксперты ВБ отмечают, что российский банковский сектор может столкнуться с падением качества активов, в том числе на фоне "перегрева" рынка ипотечного кредитования. Среди долгосрочных вызовов для России в докладе также назван глобальный переход к "зеленым" принципам: эти риски могут реализоваться, если правительство страны не примет упреждающих мер для декарбонизации ее экономики, сказано в докладе.