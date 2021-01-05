Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП России в 2021 году на 2,6%

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Российский ВВП сократился на 4% в 2020 году и увеличится на 2,6% в 2021 году. Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка "Перспективы мировой экономики" (Global Economic Prospects, GEP).

Мировая экономика может вырасти на 4% в 2021 году при условии, что начавшееся внедрение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах в течение всего года, полагают в ВБ.

Однако, восстановление экономики, по всей вероятности, будет вялым в отсутствие более решительных действий политиков по обузданию пандемии коронавируса и реализации реформ, способствующих росту инвестиций, отмечают в ВБ.

"Хотя мировая экономика снова растет после падения на 4,3% в 2020 году, пандемия привела к массе жертв и заболевших, ввергла миллионы людей в бедность, и впереди у нас, возможно, длительный период низкой экономической активности и низких доходов, - говорится в докладе ВБ. - Приоритетные задачи политиков на ближайшее время - это ограничение распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин. Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленного на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований".

Согласно прогнозу ВБ, ВВП США в 2021 году вырастет на 3,5%, еврозоны - на 3,6%, Японии - на 2,5%. В 2020 году американская экономика, по оценкам ВБ, снизилась на 3,6%, экономика еврозоны - на 7,4%, Японии - на 5,3%.

Китайская экономика, как ожидается, вырастет на 7,9% в текущем году после повышения на 2% в 2020 году.

"Сокращение глобальной экономической активности в 2020 году оказалось чуть менее значительным, чем прогнозировалось ранее, в основном за счет менее существенного, чем ожидалось, спада в развитых странах и более активного восстановления в Китае. В то же время ослабление экономической активности в большинстве стран с формирующимся рынком и развивающихся странах оказалось более серьезным, чем ожидалось", - отмечается в докладе ВБ.

Совокупный ВВП развитых стран мира, по оценкам ВБ, снизился на 5,4% в минувшем году и увеличится на 3,3% в 2021 году, ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран - соответственно сократился на 2,6% и повысится на 5%.

Прогнозы на ближайшие перспективы остаются крайне неопределенными, и в плане роста экономики по-прежнему возможны различные сценарии, отмечают в ВБ.

"При пессимистичном сценарии, предполагающем дальнейшее увеличение заболеваемости COVID-19 и задержку с внедрением вакцин, рост мировой экономики в 2021 году может быть ограничен уровнем в 1,6%, - говорится в докладе ВБ. - В то же время, при оптимистичном сценарии, предусматривающем успешное обуздание пандемии и ускорение процесса вакцинации, темпы глобального экономического роста в мире могут повыситься почти до 5%".

"При том, что мировая экономика, похоже, вступила в период вялого восстановления, перед политиками встают задачи внушительного масштаба – в области здравоохранения, управления задолженностью, бюджетной политики, денежно-кредитной политики центробанков и структурных реформ, - которые им необходимо решить, чтобы этот все еще нестабильный процесс восстановления мировой экономики набрал силу и заложил основы для устойчивого экономического роста", - отметил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Как полагают в ВБ, пандемия COVID-19, подобно другим серьезным кризисам прошлого, окажет длительное негативное воздействие на экономическую активность в мире. Скорее всего, она усугубит замедление темпов роста мировой экономики в ближайшем десятилетии, обусловленное недоинвестированием, неполной занятостью и сокращением рабочей силы во многих странах с развитой экономикой, говорится в докладе.