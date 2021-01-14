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Credit Suisse спрогнозировал рост экономики России в 2021 г. на 2,7%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Credit Suisse ожидает роста российской экономики в 2021 году на 2,7% после падения в 2020 году, говорится в исследовании инвестбанка 2021 Investment Outlook.

"Наши прогнозы в отношении российской экономики в 2021 году будут зависеть от темпов реализации программы вакцинации страны, а также от перспектив восстановления глобального спроса и ограничений ОПЕК+ на добычу нефти. Мы ожидаем, что российская экономика вырастет на 2,7% в 2021 году", - говорится в отчете.

Как отмечают аналитики, восстановление ВВП РФ до уровня 2019 года займет примерно два года. Столько же времени это займет у Германии и Дании, в то время как Китай, Южная Корея и Польша восстановятся, как ожидается, за год. В то же время Великобритании и Италии, согласно прогнозам, потребуется по пять лет.

Credit Suisse Россия

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