Большинство офисных сотрудников в РФ предпочли бы работать на дому

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Почти три четверти офисных работников (71%), служебная деятельность которых допускает дистанционный формат, предпочитают иметь рабочее место у себя дома, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что больше всех хотят трудиться дома офисные служащие в возрасте от 45 лет (75%).

В свою очередь, трудиться по схеме коворкинга, т.е. в коллективных офисах, где работают люди с разной занятостью, хотели бы 7% респондентов, среди офисных работников в возрасте 24 лет такой режим предпочли бы 9% респондентов.

По данным SuperJob.ru, еще 7% офисных работников хотели бы выбрать какие-либо иные режимы для своей деятельности, 15% участников опроса затрудняются ответить, какой формат работы для них наиболее удобен.

Опрос был проведен 17-26 ноября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих россиян с работой, допускающей удаленный формат, в 363 населенных пунктах, во всех федеральных округах.