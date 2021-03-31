Стрелявший из окон под Мытищами был судим, но владел оружием легально

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Пенсионер Владимир Барданов, который во вторник отстреливался от полицейских из своего дома в подмосковных Вешках и в результате был найден мертвым, имел собственный мотопарк, имел несколько судимостей и официально владел несколькими видами оружия, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Барданов значится владельцем мотоциклов Harley-Davidson FХS ВSЕ, BMW К1300S, Kawasaki ZХ 1400F, Triumph Bonneville Т100, BMW R1200GS Adventure. На него также зарегистрированы два автомобиля Infiniti QX80 и QX56", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на погибшего официально зарегистрировано шесть единиц оружия - пять нарезных и одно травматическое. Среди них охотничьи карабины МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничье ружьё МЦ-109, охотничья винтовка с нарезным стволом, а также пистолет Grand Power T10 (травматический).

Ранее стало известно, что у Барданова были проблемы с законом и кредиторами.

"У него было несколько судимостей по уголовным делам. Несколько раз он также был объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от следствия", - сказал источник. По его словам, Барданову неоднократно выписывали административные штрафы за нарушения ПДД, чаще всего за превышение допустимой скорости.

Кроме того, источник отметил, что погибший имел проблемы с кредиторами. "Он был в "черных" списках нескольких кредитных организаций, часто получал отказы по выдаче кредитов", - сказал источник.

Стрельба по людям

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один спецназовец был ранен.

В ходе спецоперации силовики применили гранатометы, после этого дом загорелся. Поздно ночью стало известно, что мужчину обнаружили мертвым в его доме во время проливки конструкций после пожара.

Как сообщил информированный источник агентства, забаррикадировавшийся мужчина - бывший бизнесмен Владимир Барданов 1960 года рождения, который ранее владел несколькими частными охранными предприятиями.