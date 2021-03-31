Устроивший стрельбу под Мытищами сам поджег свой дом

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мытищинский пенсионер Владимир Барданов сам поджег свой дом и несколько часов "оборонялся" гранатами, пока не погиб в огне.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, во вторник утром сотрудники правоохранительных органов пришли к Барданову с обыском на основании постановления Мособлсуда. Однако мужчина им не открыл, отказался отвечать на требования полицейских и спустя несколько минут открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и бросил в их сторону две гранаты.

Спустя несколько часов Барданов вынужденно перебрался на третий этаж и поджег дом изнутри, продолжив стрелять из окна. При попытке силовиков приблизиться к дому, он бросал в них гранаты. Мужчине удалось ранить в ногу сотрудника правоохранительных органов - тот получил огнестрельное ранение и открытыми переломами части ступни, из больницы его отпустили на амбулаторное лечение.

Спустя несколько часов огонь охватил помещение, где с арсеналом из нескольких ящиков патронов и гранат забаррикадировался Барданов. Раздалось несколько хлопков, затем выстрелы прекратились. Предположительно часть арсенала сдетонировала, мужчина погиб.

Полностью потушить пожар удалось лишь к 5 утра среды.

Стрельба началась после того, как 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять и бросил в силовиков две гранаты. Как сообщил источник "Интерфакса", забаррикадировавшийся мужчина - бывший бизнесмен Владимир Барданов 1960 года рождения, который ранее владел несколькими частными охранными предприятиями.

Источник "Интерфакса" сообщил, что стрелявший мужчина имел собственный мотопарк, несколько судимостей, проблемы с кредиторами и официально владел несколькими видами оружия.