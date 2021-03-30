Стрелявший из окон в Мытищах мужчина найден мертвым

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Мужчина, который целый день стрелял по полицейским из своего дома в подмосковном поселке Вешки, найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"При проливке конструкций дома в Мытищах обнаружен мужчина 61 год, без признаков жизни", - сказал собеседник агентства.

Ранее собеседник "Интерфакса" сообщил, что стрелок, предположительно, погиб. Дом, откуда он отстреливался, после обстрела силовиков из гранатомета охватил пожар, и стрельба прекратилась.

Позднее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что бойцы силовых ведомств покинули место происшествия, так как существует опасность детонации боеприпасов и взрывчатки, которые, возможно, еще находятся в горящем строении.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять, а также бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен.

В полиции не называют имени подозреваемого. Информированный источник агентства сообщил, что забаррикадировавшийся мужчина - Владимир Барданов, 1960 года рождения. По его словам, ранее Барданов владел несколькими частными охранными предприятиями.

Как сообщается в репортаже телеканала "Россия-1" (ВГТРК), арсенал мог оказаться у Барданова после ликвидации ЧОПов.