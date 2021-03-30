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Спецназовец получил ранение при штурме дома "мытищинского стрелка"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Сотрудник силовых структур получил ранение в ногу при штурме дома в поселке под Мытищами, в котором забаррикадировался мужчина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства не стал уточнять, насколько тяжело ранен спецназовец. "Он госпитализирован, ему оказана медицинская помощь", - отметил источник.

Как сообщалось, во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома открыл стрельбу по силовикам из автоматического оружия, а также бросил в них две гранаты.

Позднее источник сообщил, что мужчина оказывает сотрудникам правоохранительных органов ожесточенное сопротивление. Стрелок, предположительно, поджег собственный склад с нелегальным оружием.

Уже возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Стрельба в поселке под Мытищами

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Мытищи

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