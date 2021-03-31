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Ценовые соглашения лишают "Русагро" 200 млн рублей в месяц

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Группа "Русагро" сообщила, что оценила свою недополученную прибыль от ценовых соглашений по сахару и подсолнечному маслу в 200 млн рублей в месяц.

"Компания считает, что продолжение государственного управления ценами приведет к отрицательным экономическим последствиям", - говорится в сообщении.

При этом в "Русагро" пообещали, что предприятия группы продолжат соблюдать условия соглашений, как они делали и в течение I квартала 2021 года. Соглашения об удерживании цен ввели в декабре до конца марта, а недавно правительство их продлило до 1 октября.

"Средний объем поставок в розничные сети за квартал будет не менее уровня первого квартала 2021 года. "Обе зафиксированные цены (на сахар и подсолнечное масло - ИФ) ниже рыночных", - говорится в сообщении.

"Русагро" - крупнейший в России производитель сырого подсолнечного масла и пятый по величине производитель бутилированного растительного масла. Компания является третьим по величине игроком на рынке сахара с долей 13%.

Оптовые и розничные цены на сахар и подсолнечное масло в России в настоящее время регулируются соглашениями между правительством, поставщиками и ритейлерами. В соглашениях предусмотрено, что оптовая цена на сахар не должна превышать 36 рублей за 1 кг, на подсолнечное масло - 95 рублей за 1 литр, розничная - 46 и 110 рублей соответственно.

Хроника 27 января 2020 года – 31 марта 2021 годаЭкономический кризис
Русагро правительство

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