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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
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Эксперт заверил, что "КовиВак" будет эффективна против новых штаммов COVID

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вакцина от COVID-19 "КовиВак" будет эффективна против новых мутаций коронавируса, заявил директор центра имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"Мы абсолютно в этом уверены, потому что как раз наша - цельновирионная вакцина, то есть вакцина, в которой используется цельный вирус, весь пул антигенов, которые входят в состав этой новой напасти, и соответственно, мы можем быть уверены в том, что изменения мутацией, которые, в общем, достигают доли процентов на сегодняшний день, не будут существенны. Поэтому мы уверены в том, что как раз эта вакцина вполне будет закрывать вопросы новых мутаций", - сказал Ишмухаметов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) в среду.

По его словам, пока рано говорить о том, как долго "КовиВак" будет защищать от заражения COVID-19, так как прошло мало времени с начала наблюдений за привитыми.

"Сейчас сложно сказать, мы можем, первое, оценивать наш опыт, а он сейчас порядка семи месяцев - в течение семи месяцев иммунная защита существует. Мы можем говорить только о той протяженности исследования, которую имеем", - сказал ученый.

В то же время, отметил Ишмухаметов, в центре им.Чумакова созданы тем же методом, что и "КовиВак", другие вакцины, например, от клещевого энцефалита, против бешенства, а также большинство вакцин, которые сейчас входят в национальный календарь прививок в РФ. "Какие-то из них дают пожизненный иммунитет, какие-то - на два три года", - заметил он.

По его словам, вакцина "КовиВак" в ближайшее время начнет поступать в гражданский оборот.

18 января в РФ началась массовая вакцинация от коронавируса COVID-19, прививают россиян в основном первой зарегистрированной в мире вакциной "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи Минздрава России. Также в РФ зарегистрированы вакцины центра "Вектор" Роспотребнадзора - "ЭпиВакКорона", которой также ведется вакцинация, и "КовиВак".

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 31 марта 2021 годаПандемия коронавируса
КовиВак Айдар Ишмухаметов Коронавирус Центр Чумакова

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