Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
на 23.04В России 4 744 961+8 840В мире 144 742 652+899 832

Вакцина от COVID "КовиВак" поступит в 18 регионов РФ до конца недели

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "КовиВак" до конца недели поставят в 18 регионов России, сообщили в Минобрнауки.

"До 25 апреля "КовиВак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", - говорится в сообщении ведомства.

Планируемое производство составит 1 миллион доз в месяц, уточнили в Минобрнауки.

В РоссииВ центре им. Чумакова заверили, что "КовиВак" работает против новых штаммов COVIDЧитать подробнее

"Вакцина сделана по классической методике и является цельновирионной - то есть содержит полноценный вирус, а не его часть. Из-за этого она может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что клинические исследования "подтвердили полную безопасность вакцины и низкую реактогенность", а у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак" была зарегистрирована в феврале.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса.

В РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.

Хроника коронавируса. Апрель.

22
Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии22 апреля. В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
Рио-де-Жанейро продолжает оставаться одним из эпицентров коронавируса в Бразилии
Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Минобрнауки КовиВак Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова объявила о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19

В Элисте заявили о попытке захватить нефтяные месторождения

Чечня получит 3,75 млрд рублей для бюджетной сбалансированности

Захарова посоветовала балтийским дипломатам "начать прикидывать", кого вышлют

"Роскосмос" пока не ведет с НАСА переговоры о выходе из МКС

Суд приговорил к 14 годам первого фигуранта дела об убийстве Япончика

Навальный решил прекратить голодовку

Навальный решил прекратить голодовку

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

Минюст признал "Медузу" СМИ-иностранным агентом

У РФ и Чехии останется в посольствах по семь дипломатов

Генпрокуратура констатировала раскрываемость только половины преступлений

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');