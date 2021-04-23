Вакцина от COVID "КовиВак" поступит в 18 регионов РФ до конца недели

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Вакцину от коронавируса "КовиВак" до конца недели поставят в 18 регионов России, сообщили в Минобрнауки.

"До 25 апреля "КовиВак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", - говорится в сообщении ведомства.

Планируемое производство составит 1 миллион доз в месяц, уточнили в Минобрнауки.

"Вакцина сделана по классической методике и является цельновирионной - то есть содержит полноценный вирус, а не его часть. Из-за этого она может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса", - отмечается в сообщении.

Там добавили, что клинические исследования "подтвердили полную безопасность вакцины и низкую реактогенность", а у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки.

Третья российская вакцина от коронавируса "КовиВак" была зарегистрирована в феврале.

С 18 января в России по поручению президента началась массовая вакцинация от коронавируса.

В РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19 отечественного производства: "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава; "ЭпиВакКорона", разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора; "КовиВак" Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук.