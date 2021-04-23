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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
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Первая партия COVID-вакцины для животных поступит в оборот в мае

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины против COVID-19 для животных потупит в оборот в начале мая, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу.

"Первая партия на контроле, она выйдет в начале мая, это 10 тыс. доз, которые могут быть использованы", - сказал он.

По его словам, имеющиеся возможности подведомственного Россельхознадзору федерального центра охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ") позволяют производить до 3 млн доз вакцины в месяц. "В дальнейшем все будет зависеть от спроса и от того, как будет развиваться ситуация", - сказал он, отметив, что "заказов пока практически нет, хотя многие проявляют озабоченность и особенно зверохозяйства, в том числе и иностранные".

Глава службы также сообщил, что в случае необходимости объем производства может превысить 3 млн доз в месяц. Причем производство может быть организовано и в Белоруссии, такая возможность уже обсуждалась.

Касаясь перспектив регистрации этой вакцины в ЕС, Данкверт заявил, что с учетом того, что происходит в этой сфере с вакциной для людей, можно говорить, что этот вопрос политизирован. "Мы ждем, что все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация", - сказал он.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Доклинические исследования начались в августе 2020 года. В их проведении были задействованы норки, кошки, собаки и хорьки - по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность испытуемого препарата.

"Карнивак-Ков" был зарегистрирован в марте. Как сообщала советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, две дозы препарата будут стоить 588 рублей.

На сегодня случаи заражения животных COVID-19 зарегистрированы в 27 странах мира.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Россельхознадзор Сергей Данкверт Коронавирус

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