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Песков заявил, что решение об индексации пенсий работающим еще не принято

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам еще не принято, но соответствующие предложения сформулированы, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, представило ли правительство Владимиру Путину предложения на этот счет и затронет ли он тему пенсионной реформы в Послании Федеральному Собранию. Песков ответил: "Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы Послания, не будем делать этого и сейчас".

"Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, то правительство активно занималось этой темой, есть разные соображения, кабинет министров их направлял на имя президента. Но вы знаете, что никаких решений здесь не принималось", - сказал он.

В начале года президент поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров. 10 марта Песков сказал, что предложения правительства поступили в Кремль и над ними продолжается работа.

Послание Федеральному Собранию Путин огласит 21 апреля.

Владимир Путин Правительство Дмитрий Песков

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