Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 22 апреля

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Послание президента РФ Федеральному собранию может состояться в конце следующего месяца, одна из возможных дат - 22 апреля, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во властных структурах.

Источник "Интерфакса" в Госдуме также не исключил, что послание может быть оглашено 22 апреля. По его словам, ранее стало известно о переносе с 21 апреля на другой срок отчета кабинета министров в Госдуме, что, вероятно, связано с оглашением послания президента. На одной неделе два таких мероприятия проводить нецелесообразно, отмечал собеседник агентства в нижней палате.

Источники "Интерфакса" в российском парламенте сходятся во мнении, что "тон и тематику посланию задаст предстоящая компания по выборам в Госдуму". "Глава государства не обойдет вниманием и успехи России в борьбе с пандемией коронавируса", - полагают собеседники агентства.