Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения

Исправительная колония общего режима №2, где отбывает наказание Алексей Навальный Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Руководство покровской исправительной колонии №2 сообщило члену Общественной палаты России Марии Бутиной, что находящегося в ИК Алексея Навального не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но от предложенного лечения он отказался.

В телеграм-канале Навального сообщение о том, что его в колонии посетила Бутина, появилось 1 апреля.

"Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ", - сказала Бутина после визита.

Она добавила, что, в соответствии с законом, "личных врачей ему в колонию никто не пропустит".

Она узнала, что Навальный отказался от приема "Диклофенака", поскольку посчитал, что от него поднимется давление. На вопрос, что будет с Навальным, если он продолжит голодовку, собеседница "Интерфакса" не исключила, что его могут начать кормить принудительно.

Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, с середины марта находится в ИК-2. 24 марта его адвокаты впервые сообщили, что он стал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, у него болит спина и ноги стали терять чувствительность. Затем поступили сообщения, что ему стало хуже и он просил "Диклофенак". 31 марта стало известно, что Навальный объявил голодовку в знак протеста, что к нему не пускают названных им врачей.

Посещавшие политика члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может. Позднее он сообщил, что у него стала терять чувствительность и вторая нога.

В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".

Дело Марии Бутиной