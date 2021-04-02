Мария Бутина сообщила об отказе Навального от предложенного лечения
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Руководство покровской исправительной колонии №2 сообщило члену Общественной палаты России Марии Бутиной, что находящегося в ИК Алексея Навального не раз осматривали врачи и вывозили на осмотр в областную больницу, но от предложенного лечения он отказался.
В телеграм-канале Навального сообщение о том, что его в колонии посетила Бутина, появилось 1 апреля.
"Я пообщалась с руководством колонии. Мне сказали, что Навальный неоднократно отказывался от предложенного лечения. Он проходил обследование у фельдшера в колонии, его осматривали приглашенные врачи, вывозили в областную больницу и делали МРТ", - сказала Бутина после визита.
Она добавила, что, в соответствии с законом, "личных врачей ему в колонию никто не пропустит".
Она узнала, что Навальный отказался от приема "Диклофенака", поскольку посчитал, что от него поднимется давление. На вопрос, что будет с Навальным, если он продолжит голодовку, собеседница "Интерфакса" не исключила, что его могут начать кормить принудительно.
Навальный, которому суд заменил условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, с середины марта находится в ИК-2. 24 марта его адвокаты впервые сообщили, что он стал жаловаться на ухудшение состояния здоровья, у него болит спина и ноги стали терять чувствительность. Затем поступили сообщения, что ему стало хуже и он просил "Диклофенак". 31 марта стало известно, что Навальный объявил голодовку в знак протеста, что к нему не пускают названных им врачей.
Посещавшие политика члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области заявили, что он жалуется на боль в ноге, но ходить может. Позднее он сообщил, что у него стала терять чувствительность и вторая нога.
В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что "по результатам обследования его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное".
Дело Марии Бутиной
Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне, до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".
По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.