В Росгвардии оценили действия спецназа при штурме дома под Мытищами

Силовики в поселке Вешки Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии профессионально провели операцию в поселке близ подмосковных Мытищ, где пенсионер Владимир Барданов открыл огонь по силовикам из своего дома, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Операция была профессиональная", - сказал Грибакин в эфире телеканала "Россия-24" ( ВГТРК). По его словам, росгвардейцы сделали все для того, чтобы не пострадали гражданские лица и сами силовики.

По его словам, угроза со стороны Барданова была реальной и серьезной. "Неважно сколько она (спецоперация) идет времени, молниеносное ее проведение требуется, только если есть информация о том, что пострадали люди, есть заложники (...). В данном случае такой ситуации не было", - отметил представитель Росгвардии.

"Была определенная надежда, что он сдастся, не будет оказывать сопротивление, применять оружие", - добавил Грибакин.

Утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний владелец дома начал стрелять и бросил в силовиков две гранаты. В течение дня он продолжал вести огонь, забаррикадировавшись в доме. Один из спецназовцев был ранен.

В ходе спецоперации силовики применили гранатометы. После этого дом загорелся. Мужчину обнаружили без признаков жизни в доме во время проливки конструкций после пожара.